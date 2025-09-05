В Млечном Пути обнаружено ранее неизвестное место рождения звезд

Международная команда астрономов обнаружила ранее неизвестное гигантское молекулярное облако в Млечном Пути длиной около 200 световых лет. Исследование, опубликованное в Astrophysical Journal, было проведено с помощью радиотелескопа Green Bank Telescope (NSF GBT) США.

Облако получило название Midpoint (M4.7–0.8) и находится в малоизвестной области галактики, где газ и пыль формируют густые структуры.

«Одним из больших открытий было само облако. Никто не знал, что оно существует, пока мы не направили туда телескоп и не обнаружили плотный газ», — рассказала Натали Баттерфилд из Национальной радиоастрономической обсерватории NSF, ведущий автор исследования.

Ученые сосредоточились на молекулах аммиака (NH₃) и cyanobutadyine (HC₅N), которые действуют как «маркеры» плотного газа. Эти молекулы позволяют определить, где концентрация вещества достаточна для потенциального звездообразования. Облако оказалось не только массивным, но и очень активным: здесь наблюдаются турбулентные движения газа, компактные скопления пыли и признаки недавней или будущей звездной активности.

Ключевые находки команды:

Исследователи обнаружили естественный источник интенсивного микроволнового излучения, связанный с аммиаком. Мазеры — это естественные «лазеры» на микроволновых длинах волн, которые указывают на активные процессы, например, звездообразование.

В облаке есть компактные скопления газа и пыли, включая объект Knot E. Некоторые из этих объектов — fEGG (свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы), небольшие плотные облака, разрушаемые излучением соседних молодых звезд, но потенциально способные дать начало новым звездам.

Команда обнаружила оболочку, которая, вероятно, сформировалась под воздействием энергии, выделяемой умирающими звездами.

Движение газа в облаке очень хаотичное, аналогично тому, что наблюдается в центральных регионах галактики. Это может быть связано с притоком материала вдоль пылевых полос или столкновениями с другими облаками.

«Звездообразование в галактических барах — загадка, — пояснил Ларри Морган из обсерватории Green Bank. Интенсивные гравитационные и динамические воздействия в этих регионах могут подавлять формирование новых звезд. Но на передних краях таких баров, где находится Средняя точка, плотный газ накапливается, создавая условия для звездообразования».

Галактический бар — это вытянутая структура из звезд и газа в центре спиральной галактики.

Облако Midpoint играет роль важного «транзитного объекта» и связывает дисковую часть Млечного Пути с ее центральной областью, помогая газу и пыли перемещаться к ядру галактики. Изучение таких облаков дает астрономам возможность понять, как формируются центральные структуры галактик и как новые звезды рождаются в экстремальных условиях.

По словам Баттерфилд:

«Пылевые полосы в этом облаке похожи на скрытые реки газа и пыли, которые несут материал в центр нашей галактики. Это уникальная возможность изучить начальные условия газа перед тем, как он накопится в ядре».

Облако Midpoint открывает новые перспективы для изучения процессов звездообразования и динамики газа в нашей галактике, а обнаружение нового мазера и потенциальных будущих звездных объектов делает его особенно ценным для науки.