В Млечном Пути обнаружено ранее неизвестное место рождения звезд
Международная команда астрономов обнаружила ранее неизвестное гигантское молекулярное облако в Млечном Пути длиной около 200 световых лет. Исследование, опубликованное в Astrophysical Journal, было проведено с помощью радиотелескопа Green Bank Telescope (NSF GBT) США.
Облако получило название Midpoint (M4.7–0.8) и находится в малоизвестной области галактики, где газ и пыль формируют густые структуры.
«Одним из больших открытий было само облако. Никто не знал, что оно существует, пока мы не направили туда телескоп и не обнаружили плотный газ», — рассказала Натали Баттерфилд из Национальной радиоастрономической обсерватории NSF, ведущий автор исследования.
Ученые сосредоточились на молекулах аммиака (NH₃) и cyanobutadyine (HC₅N), которые действуют как «маркеры» плотного газа. Эти молекулы позволяют определить, где концентрация вещества достаточна для потенциального звездообразования. Облако оказалось не только массивным, но и очень активным: здесь наблюдаются турбулентные движения газа, компактные скопления пыли и признаки недавней или будущей звездной активности.
Ключевые находки команды:
- Исследователи обнаружили естественный источник интенсивного микроволнового излучения, связанный с аммиаком. Мазеры — это естественные «лазеры» на микроволновых длинах волн, которые указывают на активные процессы, например, звездообразование.
- В облаке есть компактные скопления газа и пыли, включая объект Knot E. Некоторые из этих объектов — fEGG (свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы), небольшие плотные облака, разрушаемые излучением соседних молодых звезд, но потенциально способные дать начало новым звездам.
- Команда обнаружила оболочку, которая, вероятно, сформировалась под воздействием энергии, выделяемой умирающими звездами.
- Движение газа в облаке очень хаотичное, аналогично тому, что наблюдается в центральных регионах галактики. Это может быть связано с притоком материала вдоль пылевых полос или столкновениями с другими облаками.
«Звездообразование в галактических барах — загадка, — пояснил Ларри Морган из обсерватории Green Bank. Интенсивные гравитационные и динамические воздействия в этих регионах могут подавлять формирование новых звезд. Но на передних краях таких баров, где находится Средняя точка, плотный газ накапливается, создавая условия для звездообразования».
Галактический бар — это вытянутая структура из звезд и газа в центре спиральной галактики.
Облако Midpoint играет роль важного «транзитного объекта» и связывает дисковую часть Млечного Пути с ее центральной областью, помогая газу и пыли перемещаться к ядру галактики. Изучение таких облаков дает астрономам возможность понять, как формируются центральные структуры галактик и как новые звезды рождаются в экстремальных условиях.
По словам Баттерфилд:
«Пылевые полосы в этом облаке похожи на скрытые реки газа и пыли, которые несут материал в центр нашей галактики. Это уникальная возможность изучить начальные условия газа перед тем, как он накопится в ядре».
Облако Midpoint открывает новые перспективы для изучения процессов звездообразования и динамики газа в нашей галактике, а обнаружение нового мазера и потенциальных будущих звездных объектов делает его особенно ценным для науки.