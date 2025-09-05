Импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям, поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре.

Лайнер оснащен российскими системами и агрегатами, включая двигатели ПД-8, сообщили в Ростехе.

"В воздух поднялся первый самолет, построенный по серийным технологиям. Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок", - отметили в госкорпорации.

В производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийные машины SJ-100, добавили в Ростехе.