Xiaomi 16 Ultra получит фирменный логотип Leica на корпусе

Инсайдеры раскрыли интересную деталь о будущем флагмане Xiaomi 16 Ultra. Смартфон впервые получит фирменный красный логотип Leica прямо на корпусе.

До этого знаковый знак сотрудничества с немецким брендом появлялся лишь на коробках устройств, а не на самих телефонах.

Такой шаг ясно демонстрирует, что партнёрство Xiaomi и Leica продолжает укрепляться. Компания явно делает ставку на премиальный имидж камеры и хочет подчеркнуть это не только через маркетинг, но и в дизайне самого устройства.

По слухам, Xiaomi 16 Ultra представят в феврале 2026 года. Смартфон оснастят 6,85-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением выше 2K, симметричными ультратонкими рамками и новым топовым чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Таким образом, Xiaomi готовит не только технологический апгрейд, но и дизайнерский апдейт, превращая красный круг Leica в часть фирменного стиля линейки Ultra.