Техноблогер с YouTube-канала GadgetRevNow продемонстрировал, как снимают фото и видео в разных условиях три младших флагмана: Galaxy S25, Pixel 10 и iPhone 16.

В портретном режиме Pixel 10 отлично обрабатывает края объектов, а iPhone 16 имеет самую тёплую цветопередачу из всех. Снимки с S25 выглядят очень похожими на фото с Pixel. В 2х лучшее распознавание краёв уже у iPhone, за ним идут Samsung и Pixel. Самые тёплые цвета получаются на iPhone и Samsung, а у Pixel больше деталей.

С точки зрения портретных селфи-фото лучшим оказывается Pixel.

Что касается видео в кинематографическом режиме (с размытием заднего фона), то iPhone 16 отлично справляется с обработкой краёв и позволяет снимать в 4К 30 к/с как на фронтальную, так и на основную камеры. Samsung S25 в этом же режиме предлагает более реалистичную цветопередачу, а на Pixel 10 получается самая слабая по качеству картинка.

© GadgetRevNow

Фото на ультраширик получаются с самыми пресными и скучными цветами на iPhone, а с самыми тёплыми и красочными - на Pixel. Основной сенсор у S25 делает наиболее яркие снимки и имеет большой динамический диапазон. На его фоне тона iPhone 16 выглядят тусклыми, но естественными.

Pixel предлагает 5-кратный зум, а S25 - 3-кратный. На iPhone телефотообъектива нет совсем.

С точки зрения детализации при видеосъёмке в дневное время лучшим оказывается iPhone 16.

Примеры снимков, сделанных на все протестированные смартфоны, выше.