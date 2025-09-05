Маск захотел восстановить зрение слепому человеку

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что в 2026 году его компания Neuralink может провести операцию, в результате которой полностью слепому человеку вернется зрение. Об этом сообщается на странице бизнесмена в соцсети X.

Маск ответил на публикацию в аккаунте Neuralink о том, что в Канаде были проведены две операции — первые за пределами Соединенных Штатов.

«Это важный шаг на пути к тому, чтобы сделать наши технологии доступными большему числу людей по всему миру», — заявили в компании.

Маск подчеркнул, что целью Neuralink является частичное восстановление зрения полностью слепого человека.

В июне сообщалось, что в Шанхае была успешно проведена первая в Китае операция по вживлению интерфейса «мозг-компьютер» (BCI) 36-летнему пациенту, лишившемуся всех конечностей 13 лет назад после удара током. Благодаря миниатюрному импланту мужчина теперь способен управлять компьютером силой мысли, что позволяет ему играть в шахматы и видеоигры.

В мае третий чипированный компанией Neuralink мужчина рассказал, что он научился управлять компьютером с помощью импланта.

Основанная в 2016 году Neuralink занимается разработкой нейрочипов для прямой коммуникации мозга с компьютером. В компании успешно провели три операции по вживлению нейроимплантов: первая состоялась в начале 2024 года, о второй сообщил Илон Маск в августе того же года, а о третьей стало известно в январе 2025 года. Ожидается, что расширение программы набора добровольцев может ускорить исследования и практическое применение технологий Neuralink на международной арене.