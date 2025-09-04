Китайский стартап DeepSeek выпустит ИИ-агента, чтобы обойти OpenAI

Китайский стартап DeepSeek разрабатывает новую систему искусственного интеллекта (ИИ) с функциями ИИ-агента, которая сможет выполнять сложные задачи почти самостоятельно. Проект нацелен на конкуренцию с американскими компаниями, включая OpenAI, в новом сегменте технологий.

© Ferra.ru

Система будет способна выполнять многоступенчатые действия по запросу пользователя с минимальным вмешательством. Кроме того, ИИ-агент будет обучаться на основе предыдущих действий, улучшая свои результаты со временем.

Глава компании Лян Вэнфэн ставит задачу представить новое программное обеспечение в последнем квартале этого года. Если планы реализуются, DeepSeek сможет предложить продукт, схожий с новыми агентскими моделями от OpenAI, Microsoft и Anthropic, которые уже позволяют автоматизировать широкий спектр задач, от планирования поездок до написания и отладки кода.