Астрономы обнаружили пульсар с необычным поведением

Астрономы обнаружили необычную систему в Млечном Пути, включающую бегущий пульсар и обломки сверхновой, находящиеся в редкой изолированной области галактики. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Система получила название «Calvera» в честь злодея из вестерна «Великолепная семерка». Как и ее кинематографический герой, она существует «вне правил» — далеко от привычных мест рождения массивных звезд и ведет себя нестандартно, поэтому астрономы выбрали для нее символичное имя.

Calvera расположена примерно в 6500 световых годах над галактической плоскостью, где плотность газа и звезд крайне низкая. Обычно массивные звезды, завершающие жизнь взрывом сверхновой и превращением в нейтронные звезды, формируются именно в плоской части Млечного Пути, где много газа и подходящих условий. Обнаружение такого объекта на окраине галактики стало настоящей редкостью.

Впервые Calvera заметили в 2022 году с помощью радиотелескопов LOFAR: на снимках она выглядела как почти идеально круглая структура. Анализ подтвердил, что это остатки сверхновой, а в центре системы находится пульсар — нейтронная звезда, образовавшаяся после коллапса массивной звезды. Сейчас пульсар движется от центра взрыва, а окружающая его оболочка газа и пыли продолжает расширяться.

Команда под руководством Эмануэле Греко из INAF изучила рентгеновские данные обсерватории XMM-Newton и объединила их с результатами других телескопов. Выяснилось, что взрыв произошел 10–20 тысяч лет назад, а система находится на расстоянии 13–16,5 тысяч световых лет.

Пульсары могут вращаться до 700 раз в секунду и испускать мощное рентгеновское и гамма-излучение. В случае Calvera выяснилось, что даже в условиях низкой плотности газа возможны выбросы плазмы на миллионы градусов, если ударная волна сталкивается с локальными сгущениями вещества.

Это открытие показало, что массивные звезды способны формироваться не только в центральных областях Млечного Пути, но и в редких, «пустых» зонах. Исследование уточняет модели эволюции нейтронных звезд и расширяющихся оболочек сверхновых, а также помогает понять, как пульсары перемещаются после взрыва и взаимодействуют с окружающей средой.

«Наше исследование показывает, что даже самые тихие и, казалось бы, пустые области галактики могут содержать экстремальные процессы», — отметил Греко.

Как отмечают ученые, Calvera стала важным примером того, что на окраинах галактики возможны столь же яркие и динамичные явления, как и в ее центре.