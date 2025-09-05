Почему Гималаи такие высокие: ученые нашли неожиданное объяснение

Теория французского геолога Эмиля Аргана о формировании Гималаев и Тибетского плато больше века оставалась общепринятой среди геологов. Согласно этой теории, продолжающееся столкновение Индийской и Азиатской континентальных плит привело к увеличению толщины их земной коры вдвое, и только эта сверхтолстая кора удерживает горы региона, образовавшиеся в результате столкновения этих структур.

© Телеканал «Наука»

Однако у этой концепции давно были критики: коры толщиной 70–80 километров недостаточно, чтобы поддерживать гигантское Тибетское плато. Кроме того, геохимические и сейсмические данные указывают на присутствие мантийных пород ближе к поверхности, чем предполагает классическая модель.

Новое исследование, опубликованное в журнале Tectonics, предлагает альтернативное объяснение, пишет Phys.org. Ученые провели более 100 численных моделирований с разными параметрами коры и мантии, сравнив результаты с данными сейсмической томографии и геохимии.

Их вывод: Гималаи удерживает не сверхтолстая кора, а структура «кора–мантия–кора», напоминающая слоеный «сэндвич». В этом сценарии индийская плита уходит под азиатскую, подползая и под кору, и под верхнюю мантию. Затем индийская часть разогревается, становится вязкой и частично поднимается выше. Получается своеобразное удвоение коры: индийская обеспечивает плавучесть, а более жесткая азиатская мантия придает прочность всей структуре.

Авторы подчеркивают: такая модель лучше объясняет данные о расположении мантийных пород и согласуется с наблюдениями. Она также дает ключ к давним научным спорам о строении Тибета и прочности его коры.

3D-моделирование позволит учесть геологические неоднородности. Если новая концепция подтвердится, придется пересмотреть фундаментальные представления о процессах, формирующих крупнейший горный хребет планеты, а также о механизмах горообразования в других регионах мира.