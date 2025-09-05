Сбой произошел в работе Telegram

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram в пятницу, 5 сентября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Downdetector.

Пользователи жалуются, что не могут отправить сообщения. Также у них не загружаются медиа и отключились комментарии к постам.

Ранее технический сбой был зафиксирован в работе сервиса для видеозвонков Google Meet. О проблемах сообщали пользователи из Москвы, Московской, Вологодской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга.

Около 57% пользователей пожаловались на сбой в работе сайта, 30% заявили о плохой работе мобильного приложения, 7% отметили общий сбой.