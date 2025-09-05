Археологи раскопали отлично сохранившийся римский мост

В швейцарском городе Эгертене археологи обнаружили остатки римского моста через реку Циль, построенного более 2000 лет назад. Находка подтверждает инженерное мастерство римлян и их умение возводить долговечные сооружения.

При очистке заиленного русла реки исследователи нашли более 300 дубовых свай, хорошо сохранившихся в заболоченной почве. Первые следы римских укреплений на этом участке были раскопаны еще 40 лет назад, но лишь новые раскопки позволили выявить фундаментальные остатки моста.

Дендрохронологический анализ показал, что первая версия сооружения появилась около 40 года до н. э., в период завоеваний римлян на землях гельветов. В дальнейшем мост неоднократно ремонтировался и перестраивался. Последняя реконструкция датируется 369 годом н. э., когда император Валентиниан I приказал укрепить границы империи на фоне угрозы вторжения германских племён.

Таким образом, мост через Циль просуществовал несколько веков, став важной частью римской инфраструктуры и оборонительных систем региона.