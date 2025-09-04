В России рекордно подешевел большой iPhone

В России значительно снизилась стоимость большого iPhone 15 Plus. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

По данным издания, стоимость iPhone 15 Plus в версии с накопителем на 128 ГБ на российских маркетплейсах начинается от 51 тыс. руб. С учетом обязательной пошлины в размере около 6 тыс. руб. итоговая цена составит около 57 тыс. руб.

Пользователи, которые не хотят ждать доставку из-за границы, могут купить смартфон в магазине, где стоимость на него в среднем начинается от 55,5 тыс. руб. Однако стоит учитывать, что самые дешевые модели не поддерживают физические SIM-карты формата Nano-SIM.

Несмотря на скорый анонс нового поколения iPhone, модель 2023 года остается актуальной. iPhone 15 Plus получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью до 2000 нит, вырезом Dynamic Island, частотой 60 Гц, разъем USB-C и двойную основную камеру. Однако, в отличие от последующих моделей, не поддерживает ИИ-системы Apple Intelligence.

В этом году Apple не станет выпускать Plus-версию смартфона — вместо этого компания представит iPhone 17 Air.