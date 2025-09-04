«Отец» квантовых вычислений: «настоящий» ИИ будет личностью, а не программой

Дэвид Дойч, один из основателей квантовых вычислений, как пишут СМИ, уверен: общий искусственный интеллект (AGI) в будущем будет не просто программой, а личностью. В подкасте Strange Loop он отметил, что нынешние ИИ, вроде ChatGPT, остаются «послушными оптимизаторами», умеющими лишь сопоставлять шаблоны, но не объяснять и не создавать новые теории.

© Ferra.ru

По его мнению, ключевая черта настоящего интеллекта — способность объяснять и предсказывать. Сегодняшние языковые модели этого не умеют, поэтому считать их шагом к AGI ошибочно.

Самая смелая мысль Дойча: когда появится AGI, оно будет обладать статусом личности. Такой разум будет «владеть» компьютером, на котором работает, и требовать прав — как минимум трудовых. Попытка превратить его в «собственность» станет серьёзной моральной ошибкой.

При этом Дойч не поддерживает идеи о «восстании машин». Он считает, что угрозы будут связаны скорее с человеческими ошибками и нежеланием признавать новые формы разума. Если человечество просуществует миллион лет, оно сможет освоить галактику — вместе с искусственным интеллектом, а не вопреки ему.

Он также скептически относится к тесту Тьюринга: машина может имитировать человеческую речь, не обладая мышлением.