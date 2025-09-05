На пляж Уэльса выбросило гигантское существо, удивившее местных
На пляж Уэльса выбросило гигантское существо, удивившее местных жителей, пишет Metro.
На побережье Уэльса было найдено тело огромного морского животного. Находка вызвала волну обсуждений среди местных жителей и пользователей социальных сетей. Первые предположения варьировались от акулы до мифического «валлийского дракона», но эксперты установили: это редкий для этих мест финвал — второй по величине кит после синего.
По данным СМИ, длина туши составила более 21 метра, а вес — около 50 тонн. Нижняя челюсть животного достигала пяти метров.
«Это выдающееся событие: увидеть финвала на побережье Уэльса приходится чрезвычайно редко», — отметил Мэтью Уэстфилд, координатор по мониторингу морской среды.
Финвалы обычно встречаются у берегов Корнуолла, Ирландии и Шотландии, а заход в Ирландское море — большая редкость. Поэтому находка вызвала интерес у ученых: туша будет направлена в Лондонский зоопарк для анализа ДНК, исследования загрязнителей, включая микропластик, а также для международных генетических проектов.
Однако тело кита оказалось сильно разложившимся — на нем заметны следы поедания другими морскими хищниками, в том числе акулами.