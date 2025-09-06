Дороже — не значит лучше: мифы о технике, из-за которых часто переплачивают

На рынке технологий полно полуправд, обманчивых рекламных слоганов и мифов, которые отказываются умирать. Портал makeuseof.com развенчал мифы, из-за которых люди часто тратят деньги понапрасну.

© Unsplash

Дорогие кабели не улучшают звук

Вопреки расхожему заблуждению, дешевый кабель, соответствующий спецификациям, будет ничуть не хуже дорогого. HDMI, USB-C, любой другой стандарт — не важно. Цифровые сигналы не обращают внимание на ценовую политику, и качество картинки или звука не станет лучше от дорогого кабеля. Единственное, ради чего стоит тратить на такую периферию большие деньги — прочность или надежность. Например, если вы постоянно подключаете и отключаете какие-либо устройства, то есть смысл подыскать что-то с прочным коннектором.

Число мегапикселей не делает камеру лучше

Мегапиксели — показатель, который определяет максимальный размер изображения, а не его качество. 12-мегапиксельная камера с большим сенсором и хорошей прошивкой обыграет 64-мегапиксельный аналог с дешевым объективом. Та же Apple прекрасно это понимает, и потому многие годы выпускала устройства с камерами на 12 МП — это не мешало им снимать превосходные фотографии и видео.

Размер ТВ не значит, что на больших картинка будет лучше

Менталитет «больше значит лучше» виноват в том, что тысячи, если не миллионы людей купили в свои гостиные гигантские телевизоры, но их размер не гарантирует отличную картинку. На самом деле, иногда размер экрана делает изображение хуже, но это не мешает производителям наживаться на незнании покупателей.

Да, большой экран может ощущаться более кинематографичным, но в реальности качество картинки и опыт от просмотра фильма или сериала зависят от множества других факторов. Позиция перед экраном, его разрешение, освещение в комнате и, конечно же, технология панели. По примерным подсчетам, покупать что-то диагональю свыше 65 дюймов есть смысл только при наличии очень просторной комнаты. Иначе вы будете сидеть либо слишком далеко, либо слишком близко.

Антивирусы не обязательно устанавливать на любое устройство

Раньше на Windows действительно желательно было устанавливать дорогостоящие антивирусные программы, но эта эпоха уже в прошлом. Современные операционные системы, включая macOS, Windows 10 и 11, а также различные дистрибутивы Linux, обладают достаточно мощными встроенными инструментами безопасности. Большинству людей, которые не кликают на неизвестные ссылки и ничего не скачивают из сомнительных источников, антивирус ни к чему. Обойтись можно разве что блокировщиком рекламы для браузера.

Новые устройства не всегда обязательно лучше старых

Производители техники, особенно смартфонов, обожают раздувать миф о том, что новейшие «железки» всегда лучше старых — но в реальности это редко бывает правдой. Прошлогодний флагманский смартфон обычно в разы превосходит актуальное устройство из среднего сегмента, а ноутбук, купленный пару лет назад, справится с бытовыми задачами не хуже новенького. Наиболее выгодный вариант — покупать чуточку более старые модели по сниженным ценам.

Дорогая игровая периферия не улучшает навыки игрока

Нет, отточенный навык нельзя купить, потратив тонну денег на премиальный ПК. Дорогостоящее железо определенно способно улучшить графику и частоту кадров, но геймплейот них никак не поменяется. Если вы твердо намерены собрать себе игровую машину для серьезного гейминга, то есть смысл тратить деньги на вещи, которые имеют значение. Например, на 144-герцовый монитор или мышь с клавиатурой, хорошо лежащие в руках.