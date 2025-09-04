В США признали, что могут проиграть лунную гонку

США могут проиграть лунную гонку Китаю. Как сообщает Space.com, об этом заявили эксперты, выступившие на слушаниях в Комитете сената США по торговле.

Председатель комитета Тед Круз провел слушания 3 сентября. Открывая заседания, он заметил, что Соединенные Штаты рискуют уступить спутник Земли Китаю, если программа NASA «Артемида» провалится. Задержки в финансировании, неопределенность в бюджете и колебания в обязательствах могут подтолкнуть партнеров NASA и поставщиков к сотрудничеству с китайскими лунными программами.

Другие эксперты также указали на прогресс Китая в вопросе освоения Луны. По словам президента производителя аэрокосмической техники Redwire Майка Голда, США рискуют оказаться в ситуации, когда другие страны будут устанавливать «правила дорожного движения» на спутнике, а Вашингтону придется их учитывать.

Напомним, что программа «Артемида» — американская программа NASA по отправке человека на Луну. На первом этапе она предполагала беспилотный полет корабля, а на последующих — отправка людей с высадкой на спутник, а после доставку туда компонентов лунной орбитальной станции.