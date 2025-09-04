Найдено первое доказательство существования первичной черной дыры

Крошечное красное пятнышко, замеченное JWST в начале Вселенной, может стать первым прямым свидетельством того, что сверхмассивные черные дыры образуются в первые мгновения после Большого взрыва. Об этом говорится на сайте Корнелльского университета.

Международная команда астрофизиков под руководством Игнаса Юоджбалиса из Кембриджа измерила массу загадочной «малой красной точки» (МКТ) QSO1, обнаруженной в эпоху реионизации, через 600 миллионов лет после Большого взрыва. Результаты показывают, что QSO1 — черная дыра массой 50 миллионов солнечных масс. Это может подтверждать существование первичных черных дыр, образовавшихся сразу после Большого взрыва.

Высокая масса QSO1, высокое соотношение массы черной дыры к массе звезды и нетронутая среда указывают на ее формирование на ранних этапах аккреции (т.е. процесса приращения массы небесного тела путем гравитационного притяжения материи на него из окружающего пространства).

Свет QSO1, усиленный гравитационной линзой, позволил ученым точно измерить массу объекта. Галактика вокруг черной дыры оказалась крошечной, что может указывать на первичное образование черной дыры, вокруг которой затем сформировалась галактика. Статья пока не прошла экспертную оценку, но эти результаты могут стать важным шагом в изучении ранней Вселенной.