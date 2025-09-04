В Албании найдена римская гробница с надписью на двух языках

Археологи в Албании сделали редкую и значимую находку — монументальную гробницу римской эпохи в деревне Стрикчан, в историческом регионе Дибра (около 90 км от Тираны). Как сообщил министр экономики, культуры и инноваций страны Бленди Гонджа, находка датируется III–IV веками н. э. и стала первой подобной для этого района.

Главная особенность гробницы — уникальная двуязычная надпись, посвященная покойному Геллианосу и богу Юпитеру. Надпись представляет огромную ценность для историков, поскольку свидетельствует о сосуществовании двух языков и культурных традиций в регионе.

Двуязычные надписи — большая редкость: они указывают на то, что местные элиты одновременно сохраняли связь с латинской официальной традицией Рима и с местными, вероятно, греческими или иллирийскими, культурными элементами. Для исследователей это подтверждение того, что север Албании был не просто окраиной империи, а местом активного культурного обмена.

Гробница имеет внушительные размеры — около 9 на 6 метров, с погребальной камерой высотой 2,4 м и монументальной лестницей, украшенной геометрическими орнаментами. Археологи считают, что это не просто могила, а скорее мавзолей, построенный для представителя местной знати. Архитектурное исполнение говорит о высоком уровне инженерного мастерства: массивные каменные блоки добывали в отдаленных местах и тщательно обрабатывали, а декоративные элементы подчеркивают статусность сооружения.

Хотя гробница была разграблена еще в древности, археологам удалось восстановить часть ее инвентаря. Среди находок — стеклянные сосуды, костяные гребни, ножи и особенно интересный фрагмент ткани, сотканной золотыми нитями. Такой текстиль использовали для обертывания тела и он служит важным признаком высокого социального положения погребенного.

Комплекс состоит из трех частей: погребальной камеры, переднего помещения и монументальной лестницы. Надстройки над гробницей указывают, что она могла служить мавзолеем, а не обычным захоронением.

Работа велась в рамках проекта «Археологические исследования в долине Булкисы», который курирует Институт археологии Албании совместно с местными экспертами, включая академика Адама Бонгури и исследователя Эриксона Николли. Исторически Дибра входила в состав римской провинции Мёзия, игравшей важную роль как перекресток торговых, военных и культурных путей. Обнаружение такой гробницы подтверждает, что регион был глубоко интегрирован в систему империи, сохраняя при этом свои культурные особенности.