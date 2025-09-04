Почти 70% владельцев айфонов готовы купить iPhone 17

Исследование платформы SellCell выявило беспрецедентный уровень интереса к еще не представленной линейке iPhone 17.

© mobidevices.com

Согласно августовскому опросу более 2000 американских пользователей iPhone, 68,3% планируют приобрести новинку сразу после старта продаж – это на 6,4 процентных пункта выше, чем перед запуском iPhone 16 в прошлом году.

Батарея важнее искусственного интеллекта

Примечательно, что драйвером спроса стали не инновационные технологии, а базовые характеристики устройства. Более половины потенциальных покупателей (53%) назвали улучшенную автономность главной причиной для обновления. При этом функции искусственного интеллекта и программные возможности интересуют лишь 7,1% респондентов – несмотря на активное продвижение Apple Intelligence.

Топ-5 факторов для покупки iPhone 17:

Увеличенное время работы от батареи – 53%;

Обновленный дизайн и новые функции – 36,2%;

Улучшенный дисплей – 34,3%;

Усовершенствованная камера – 28,1%;

ИИ-возможности – 7,1%.

Pro-модели лидируют, но появился новый игрок

Традиционно наибольший интерес вызывают премиальные версии: iPhone 17 Pro и Pro Max готовы приобрести 38,1% планирующих обновление. Однако неожиданную популярность набирает еще не анонсированный iPhone 17 Air с ультратонким корпусом – его ждут 13,5% опрошенных. Базовая модель iPhone 17 привлекает 16,7% потенциальных покупателей.

Интересно, что почти половина респондентов (47,5%) готовы пожертвовать емкостью батареи ради более тонкого корпуса – это говорит о смене приоритетов части аудитории Apple.

Цена остается главным барьером

Несмотря на высокий интерес, ценовой фактор может существенно повлиять на реальные продажи. Среди тех, кто не планирует обновляться:

68,9% называют высокую стоимость основной причиной отказа;

71,7% полностью удовлетворены текущим устройством.

При этом только треть покупателей (34%) готовы приобрести новый iPhone независимо от цены. Остальные либо отложат покупку при существенном подорожании (36,8%), либо будут принимать решение в зависимости от размера наценки (29,2%).

Складные смартфоны как угроза лояльности

Отсутствие складного iPhone начинает влиять на лояльность пользователей. Если Apple не представит такое устройство до 2026 года, 20,1% готовы рассмотреть переход на складные модели Samsung, а 10,2% – на Google. Тем не менее, 69,6% заявили о безусловной верности бренду.

Примечательно, что только 3,3% опрошенных действительно ждут складной iPhone, хотя 7,5% называют интерес к таким устройствам причиной не обновляться на обычную модель.

Apple сохраняет лидерство в восприятии ИИ

Несмотря на скромный интерес к ИИ-функциям при выборе телефона, 44% респондентов считают Apple лидером в области искусственного интеллекта для смартфонов. Samsung и Google получили по 6,6% голосов каждый, а 10% полагают, что явного лидера пока нет.

При этом мнения о важности Apple Intelligence разделились: 44% считают эту функцию очень важной, но 33% она совершенно не интересует.