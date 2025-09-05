«Тайная история монголов»: какой была первая хроника монгольской истории

Происхождение и жизнь Чингисхана, одного из величайших завоевателей в истории человечества, в массовой культуре нередко романтизируются и даже мифологизируются… Хотя до наших дней дошел достаточно исчерпывающий памятник литературы, посвященный именно им. Портал medievalists.net рассказал о «Тайной истории монголов» — первой и самой любопытной хронике монгольской истории.

© Wikipedia

«Тайная история монголов», согласно наименее противоречивому объяснению, была историческим трудом, написанным для монгольской правящей семьи после смерти Чингисхана в 1227-м. Монография не предназначалась для широкого распространения, из-за чего позже китайские переводчики и назвали историю «тайной». Оригинальное название книги на монгольском неизвестно, если оно вообще было.

Памятник литературы состоит из 12 глав (разделение на главы не присутствовало в оригинальной работе), повествующих о родословной и жизни Чингисхана, военных кампаниях в Китае и центральной Азии, а также смерти хана. Короткий эпилог посвящен правлению Угэдэя — его сына и наследника. «Тайная история монголов» включает в себя длинные поэтические секции, генеалогические древа, списки офицеров и рассказы о событиях, как мистических, так и личных.

Текст делает акцент на важность сохранения монгольского уклада жизни, а о том, что происходило за пределами монгольского плато, нет почти ни слова. Единство семьи и роль матерей как наставниц для своих сыновей — темы, которые появляются в «Тайной истории монголов» регулярно. По факту, большая часть работы достаточно интимна: наиболее выразительные, поэтические секции текста посвящены матери Чингисхана, воспитывавшей юных сыновей в степи, и его жене Бортэ.

Некоторые секции монографии, похоже, составлены из более ранних документов. Иногда определенные исторические события в тексте упоминаются достаточно размыто, что вынуждает современного читателя разгадывать истинный смысл написанного. Тем не менее, «Тайная история монголов» — связное произведение с прослеживаемой точкой зрения. Она заслуживает внимания как достойная работа кочевого общества, а также окно в оральные сказания, редко задокументированные китайскими, персидскими или европейскими современниками.

Изначально «Тайная история монголов» была написана на среднемонгольском языке, но уйгурским алфавитом. Он распространился по центральной Азии, и в 1204-м Чингисхан посчитал его ценным инструментом для статистики, налогового учета и документов, особенно юридических. Несколько свидетельств о жизни монгольского двора утверждают, что при хане всегда были писари, готовые записывать его слова и выражения. Хотя оригинал книги на уйгурском алфавите не сохранился, до наших времен дошли некоторые монументы, надписи, имперские печати и «паспорта» — таблички, символизировавшие власть чиновников и торговцев.

По выходным данным «Тайную историю монголов» написали в северной части страны в «год мыши» — но не уточняется, в какой. Теория, что книгу писали в несколько этапов, начиная либо в 1228, либо в 1240 году, достаточно популярна, но другие историки считают, что текст был создан в 1252 по приказу хана Мункэ — внука Чингисхана. Якобы новый хан, пришедший к власти после переворота и брутальной чистки в имперской семье, приказал написать книгу, чтобы оправдать свои деяния. Потому что Чингисхан и его внуки в тексте не раз подвергаются критике, а вот отец Мункэ и он сам предстают безупречными правителями.

Но как «Тайная история монголов» дожила до современности? Многие современные дискуссии приписывают находку «открытию» русского архимандрита Палладия, который отыскал книгу в китайской библиотеке в XIX веке. Но он не был первым. Еще в 1824-м немецкий ученый Юлиус Клапрот стал первым европейцем, прознавшим о существовании работы, хотя тогда на его доклад никто не обратил внимания.

По сути, книга никогда и не пропадала. О ней знали китайские историки династий Минь и Чинь, а в XVII веке текстом вновь воспользовались монголы. В 1829 году Исаак Якоб Шмидт опубликовал свой немецкий перевод одной из этих работ, тем самым познакомив европейскую аудиторию с первыми секциями «Тайной истории». До и после того, как Палладий выпустил собственный перевод в 1860-1870-х, китайцы продолжали копировать манускрипты и выпускать комментарии к ним. Книга была редкой и никогда не находилась в широкой циркуляции, но и не считалась потерянной.