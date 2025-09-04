Эксперт заявил о риске полной блокировки популярного сервиса Apple в РФ

Мошенники стали использовать сервис видеосвязи FaceTime от Apple в качестве нового канала для атак россиян. Об этом в интервью RT рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. По его словам, растущая в FaceTime мошенническая активность может привести к полной блокировке сервиса в России.

По словам Силаева, уникальная особенность FaceTime заключается в его глубокой интеграции в экосистему Apple, что изначально формирует у пользователей ложное чувство безопасности и доверия. Этим активно пользуются злоумышленники: они выдают себя за сотрудников банков или государственных структур, применяют методы социальной инженерии для создания паники и под предлогом обеспечения безопасности предлагают перейти на якобы «защищенный» звонок через FaceTime.

Эксперт пояснил, что ключевая цель такой схемы – не взлом технологически защищенного сервиса, а манипуляция самим человеком. Финальным этапом атаки обычно становится убеждение жертвы включить функцию демонстрации экрана. В этот момент мошенники получают полный визуальный доступ ко всей конфиденциальной информации на устройстве: кодам из SMS, push-уведомлениям от банков, а также паролям и логинам.

Силаев провел параллель с историями WhatsApp и Telegram, отметив, что аргумент о борьбе с мошенничеством уже служил достаточным основанием для введения регулирования со стороны властей. Он спрогнозировал, что регулирующие органы могут попытаться добиться от Apple частичных ограничений. Однако, по мнению аналитика, компания вряд ли пойдет на компромисс в вопросах шифрования, что, в свою очередь, чревато полной блокировкой сервиса на территории России, по аналогии с другими платформами, отказавшимися выполнять требования законодательства.

В сложившейся ситуации главной рекомендацией для пользователей Силаев назвал повышение цифровой грамотности. Он подчеркнул, что ни один настоящий сотрудник безопасной организации никогда не будет по собственной инициативе запрашивать конфиденциальные данные или доступ к экрану. Любой подобный звонок, независимо от канала, должен вызывать немедленное подозрение. Безопасность начинается с критического мышления и обязательной проверки информации через официальные каналы связи.