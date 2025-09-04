Четыре телескопа подтвердили странность межзвездной кометы 3I/ATLAS

Инструменты НАСА и ЕКА «Хаббл», SPHEREx, «Джеймс Уэбб» и TESS зафиксировали 3I/ATLAS по мере его приближения к Солнцу. Результаты показывают, что 3I/ATLAS не только активно выделяла газ задолго до того, как ее заметили, но и ее кома содержит больше углекислого газа, чем обычно встречается в кометах, пишет ScienceAlert.

© NASA

Это может рассказать о среде, в которой сформировалась 3I/ATLAS, условиях космического пространства, через которые она прошла, или даже о внутреннем составе кометы.

Комета впервые привлекла внимание 1 июля 2025 года, и с тех пор астрономы плотно изучают ее — не в последнюю очередь потому, что времени для этого не так уж много. Максимальное приближение к Солнцу, или перигелий, произойдет 29 октября, но к тому времени 3I/ATLAS будет скрыта за его сиянием.

Так выяснилось, что первое наблюдение 3I/ATLAS произошло в мае, почти за два месяца до официального открытия. Здесь началось самое интересное. Данные TESS предполагают, что комета уже была активна в то время, на расстоянии около 6 астрономических единиц (а.е.) от Солнца — за пределами орбиты Юпитера. Это большее расстояние, чем ожидалось: большинство комет начинают проявлять активность не ближе 5 а.е. от Солнца.

Термин «активная комета» означает, что она достаточно нагрелась, чтобы льды на ее поверхности и под ней переходили из замороженного состояния в газообразное. Это создает кому и, в конце концов, если комета приближается к Солнцу достаточно близко, кометный хвост.

Ученые предполагают, что раннее пробуждение кометы может быть связано с ее составом. Некоторые льды испаряются легче, чем другие, и лед из углекислого газа — один из таких.

Это подтвердили два отдельных независимых измерения с использованием двух разных инструментов. В середине августа 2025 года новый космический телескоп SPHEREx провел многоспектральные наблюдения кометы на расстояниях от 3,3 до 3,1 а.е. от Солнца, четко выявив кому, богатую углекислым газом и водой.

Хвостов или струй в это время не наблюдалось, а кома была измерена на радиус в 23 километра, что указывает на довольно высокие скорости испарения. (Сама комета, по данным измерений «Хаббла», имеет радиус около 2,8 километра.)

Это подтверждается и измерениями «Уэбба», который наблюдал комету на расстоянии 3,32 а.е. от Солнца в начале августа. Его данные показывают, что углекислый газ и вода существуют в коме в соотношении 8 к 1 – это одно из самых высоких соотношений, когда-либо виденных на комете.

«По всей вероятности, 3I/ATLAS содержит льды, подвергавшиеся более высокому уровню радиации, чем кометы Солнечной системы. Возможно также, что эти льды сформировались у границы замерзания CO2 в своем протопланетном диске. Еще одной причиной низкого содержания водяного пара в коме может быть то, что в ядро с бОльшим трудом проникает тепло. Это могло подавить скорость испарения H2O по сравнению с CO2 и CO», — объясняют исследователи.

Траектория кометы переведет ее за Солнце, но в перигелии она может быть достаточно близка к Марсу, чтобы орбитеры Марса смогли ее заснять.

После перигелия события станут еще более захватывающим: комета сделает максимальное приближение к Земле, продолжая свой путь за пределы Солнечной системы. Теоретически, аппарат «Юнона» может перехватить ее, когда она будет пролетать мимо Юпитера в марте следующего года.

Результаты Hubble , TESS , SPHEREx и JWST еще прошли рецензирование, они доступны на сервере предварительных публикаций arXiv.