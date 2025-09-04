Определен возраст «дерева Робин Гуда»

Исследователи из комиссии «Историческая Англия» определили возраст Сикамор-Гэп, или дерева Робина Гуда. Они впервые провели дендрохронологический анализ растения.

Старинный платан рос в графстве Нортумберленд, неподалеку от Стены Адриана – памятника римской эпохи. У дерева снимались некоторые сцены фильма «Робин Гуд: принц воров» (1991), после чего оно приобрело мировую известность.

В сентябре 2023 года двое злоумышленников тайно срубили платан, что вызвало возмущение широкой общественности. Позднее их приговорили к четырем годам тюремного заключения.

В ходе нового исследования эксперты сделали срез ствола и отправили его в лабораторию. Там они подсчитали кольца, отметив, что задание оказалось не из легких: у старых деревьев кольца расположены невероятно близко, и образцы нужно тщательно обрабатывать. Кроме того, работу осложнили аномалии и трещины в стволе.

Результаты подсчета колец показали, что в 2023 году платану было 100 – 120 лет. Но поскольку анализируемый участок находился на высоте метра от земли, на самом деле дерево было старше.

Ученые пришли к выводу, что дерево посадили в конце XIX века. По распространенной версии, это сделали по указанию Клейтона, городского клерка Ньюкасла, которому принадлежали участки вокруг Стены Адриана. Клейтон одним из первых осознал необходимость защиты исторического строения. Он выкупал землю вокруг него, чтобы создать своего рода охранную зону. Его помнят как человека, который спас Стену Адриана, сообщает The Guardian.

