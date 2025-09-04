Блогер сравнил камеры Honor 400 Pro и Magic7 Pro

Ведущий YouTube-канала YugaTech рассказал, какой смартфон от HONOR сейчас лучше в съёмке фото и видео: 400 Pro или Magic7 Pro.

HONOR 400 Pro имеет тройную камеру с основным модулем на 200 МП, телевиком на 50 МП и ультрашириком на 12 МП. Селфи-камера отличается разрешением 50 МП.

Magic7 Pro предлагает, в свою очередь, 50-мегапиксельную основную камеру, телевик на 200 МП, ультраширокоугольный модуль на 50 МП и фронтальный тоже на 50 МП.

Фото на основную камеру в дневное время на Magic7 Pro получаются немного лучше по динамическому диапазону. Телевик тоже у него доминирует в плане использования зума: снимки получаются более чёткими и детализированными.

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

400 Pro особенно выделяется в макросъёмке. У него оказывается лучше цветопередача и более естественное размытие фона.

По качеству снимков на сверхширокоугольный модуль победителем вновь становится Мagic7 Pro. У него также получаются более чёткие фотографии в ночное время, в том числе на селфи-камеру.

А вот где себя может проявить во всей красе HONOR 400 Pro, так это портретные фото.

Оба смартфона могут записывать видео в 4К 60 к/с со стабилизацией. Но фронтальная камера 400 Pro поддерживает съёмку только в 4К 30 к/с, хотя у неё есть кинорежим, которого нет у Magic7 Pro.

Вывод

Если для вас главную роль играют зум, хорошая детализация у сверхширика и расширенный динамический диапазон, то выбирайте Magic7 Pro. Между тем HONOR 400 Pro может удивить портретными снимками, макросъёмкой и плавным переключением между объективами во время записи видео.