В России представили новый флагманский смартфон Samsung

В России стартовал предзаказ на флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 FE с поддержкой ИИ и улучшенной камерой. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в «Газету.Ru».

© Samsung

Samsung Galaxy S25 FE поддерживает ИИ-систему Galaxy AI, в которой реализована поддержка мультимодальных ассистентов, персонализированных подсказок и инструментов редактирования медиафайлов и текста на базе ИИ.

Новинка оснащается 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор емкостью 4900 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Гаджет также может похвастаться системой охлаждения с увеличенной на 10% испарительной камерой и упрочненной алюминиевой рамкой, которая повышает износостойкость корпуса.

Среди прочего отмечается наличие встроенных функций Gemini Live, Now Brief и Circle to Search, предустановленной оболочки One UI 8 на базе Android 16 с гарантированными обновлениями операционной системы и безопасности в течение 7 лет.

В России Samsung Galaxy S25 FE доступен за 55 или 60 тыс. руб. в зависимости от модификации.