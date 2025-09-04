Внутри Марса обнаружили неожиданную структуру

Ученые, изучающие внутренности планеты Марс, обнаружили неожиданную структуру. Сейсмические данные зонда InSight указывают на существование твердой массы диаметром около 600 км в самом центре планеты.

Это противоречит предыдущим предположениям о том, что ядро Марса полностью состоит из жидкой массы. Исследование опубликовано в Nature.

«Твердое внутреннее ядро Марса оказалось неожиданностью»,— отмечает команда под руководством сейсмолога Хуисина Би из Университета науки и технологий Китая.

Ранее считалось, что Марс содержит много легких элементов, которые делают маловероятной кристаллизацию ядра при высокой температуре.

Карта внутренней структуры Марса стала возможной благодаря данным сейсмометра, который фиксировал волны от землетрясений и ударов метеоритов. Эти волны позволяют «просканировать» планету, подобно акустическому рентгену.

Зонд InSight проводил измерения с 2018 по 2022 год, впервые предоставив детальную карту внутреннего устройства Марса. Она показала, что у планеты есть твердая кора, расплавленная мантия и плотное ядро, аналогично Земле. Однако на Марсе, в отличие от Земли, нет глобального магнитного поля, хотя части коры сильно намагничены, что указывает на существование поля в прошлом.

Состав марсианского ядра отличается от земного: в нем больше серы, кислорода и углерода, которые теоретически снижают температуру затвердевания. Тем не менее, обнаружение волн особого типа подтверждает наличие твердого внутреннего ядра.

Проведенные исследования могут углубить понимание потери вращения ядра и магнитного поля Марса, а также эволюции каменистых планет. Это важный шаг в познании термической и химической эволюции Красной планеты, а также формирования его магнитного поля.