В России начали продавать iPhone со скрученным пробегом аккумулятора

На российском рынке набирает популярность схема продажи подержанных iPhone под видом новых, в которых перекупщики и недобросовестные сервисные центры используют специальные программаторы, позволяющие сбрасывать количество циклов зарядки аккумулятора. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

© Газета.Ru

Фактически покупателю предлагают смартфон с изношенной батареей, однако в настройках отображается максимальная емкость, что создает иллюзию нового устройства. Подобные манипуляции производятся за несколько минут.

Рост таких практик эксперты связывают с падением спроса на новые модели iPhone и желанием перекупщиков удержать маржинальность.

Распознать вмешательство можно только через дополнительную диагностику в авторизованном сервисном центре. Косвенным признаком также служит ускоренный разряд батареи, несмотря на идеальные показатели в настройках устройства.

Проверить состояние аккумулятора iPhone можно в «Настройках» — «Аккумулятор» — «Состояние аккумулятора», где указана сохранившаяся емкость батареи и количество циклов перезарядки. Однако узнать достоверные показатели можно только в сервисном центре.