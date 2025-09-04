На Земле найден 30-килограммовый метеорит с Марса

На Землю ежегодно падает примерно более тонны метеоритного вещества. Сотрудники Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ) провели исследования общемировой статистики падений и находок метеоритов в областях массового сбора и впервые выдали статистику по количеству марсианского, лунного вещества, когда-либо прилетевшего на Землю, а также вещества с самого плодовитого в этом плане астероида Весты. Работа, о которой сообщает Минобрнауки России, опубликована на днях в журнале Solar System Research.

Проведя своеобразную инвентаризацию упавшего с неба вещества, сотрудники лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН выяснили, что на Землю ежегодно попадает примерно 70 килограмм марсианских метеоритов (это примерно 47 штук), 90 килограмм лунных камешков (112 штук) и 260 килограмм метеоритов с астероида Веста (примерно по 804 штуки).

Эти соотношения лишь на первый взгляд кажутся парадоксальными: ведь астероид Веста находится дальше, и он меньше, чем Марс и Луна. Однако, благодаря своей слабой гравитации, он эффективно выбрасывает вещество в космос даже при сравнительно небольших столкновениях с другими телами. Мелкие фрагменты от этих ударов могут переходить на орбиты, пересекающие земную, и в итоге падать на нашу планету.

Марсианские метеориты, напротив, сложнее выбросить с поверхности планеты — атмосфера и большая сила тяжести требуют значительно более мощных ударов.

Интересно, что потоки вещества с Луны и Марса оказались сопоставимыми по массе, несмотря на более короткий путь для лунных обломков по сравнению с марсианскими. Компенсация, говорят ученые, происходит за счёт значительно большего объёма выбросов при марсианских ударах, хотя и более редких.

Исследователи подчёркивают, что ни один из этих потоков — ни марсианский, ни вестоидный, ни лунный — не оказал значимого влияния на состав земной коры, даже в ранние периоды истории Земли. За 4.5 миллиарда лет на Землю упало около 0.3 млрд тонн марсианского, 1.2 млрд тонн вестоидного и 0.4 млрд тонн лунного вещества — по сути капля в геохимическом океане планеты.

– Как вы проводили ваше исследование, - спрашиваю я научного сотрудника лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, кандидата геолого-минералогических наук Альберта Абдрахимова.

– Работа основана на анализе общемировой статистики падений и находок метеоритов в выделенных областях массового сбора метеоритов. Это тропические пустыни и Антарктика. Для этих данных составлены графики количества метеоритов в пересчете на площадь. Благодаря исследованию стало понятно, что метеоритные потоки с разных тел Солнечной системы формируются не только гравитацией и расстоянием, но и тонкими эффектами ударной физики и геологии этих тел.

– Меня действительно удивило очень близкие показатели марсианских и лунных метеоритов, всегда думала, что лунных должно быть больше...

– Да, этот результат нас тоже немного удивил.

– Есть ли данные о самых крупных метеоритах с Марса и Луны и где на них можно полюбоваться?

– Известно, что самый крупный фрагмент Марса весом около 30 килограмм нашли туареги (местные жители пустыни Сахара — Авт.) в Западной Сахаре в 2022 году. Из лунных метеоритов первенство держит 100-килограммовый образец, найденный в Западной Сахаре в 2017 году.

– Как вы можете охарактеризовать вещество с Марса, найденное на Земле?

– Большинство метеоритов с Марса — это магматические породы, которые не отражают всё разнообразие марсианской поверхности, известной по данным орбитальных аппаратов и марсоходов.

– Почему из всех астероидов вы выбрали для исследования именно Весту?

– Это самый крупный источник ахондритов, когда либо падавших на Землю. Напомню, что самыми распространенными метеоритами являются хондриты – это каменные тела, не прошедшие планетную стадию, то есть, оставшиеся в том виде, в каком они образовались когда-то давно в протосолнечной системе. Ахондриты – это фрагменты протопланет, образованных из первоначально хондритового вещества. Но это вещество в результате разогрева и ударов было расплавлено и прошло дифференцию, в результате которой у них образовалось железное ядро и каменная мантия. Таких метеоритов по сравнению с хондритами встречается менее 10 процентов, и потому они так интересны ученым.