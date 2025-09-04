Huawei представила обновленную «трикладушку»

Huawei представила в Китае Mate XTs — обновленную версию представленного год назад Mate XT, первого в мире смартфона с тройным механизмом складывания. Об этом сообщает портал MT.

© Huawei

Основные изменения коснулись дизайна и камеры. Так, была расширена линейка расцветок: к красной и черной версиям добавлены белая и фиолетовая, все варианты дополнены золотыми акцентами. Ультраширокоугольный модуль был камеры обновлен с 12 до 40 Мп и получил улучшенную оптику с автофокусом.

Основной 10,2-дюймовый экран остался прежним по характеристикам, но теперь поддерживает работу со стилусом. С его помощью можно вести рукописные заметки, работать с таблицами, рисовать, а также управлять воспроизведением коротких видео с помощью кнопок на корпусе стилуса. Кроме того, Mate XTs оснащен фирменным чипом Kirin 9020 вместо Kirin 9010.

Несмотря на апгрейд, Huawei снизила цену устройства. Базовая версия с 16/256 ГБ памяти обойдется в 17,9 тыс. юаней (около 203,3 тыс. руб.), что на 2 тыс. юаней (около 22,6 тыс. руб.) дешевле предшественника. Стилус предлагается отдельно за 599 юаней (около 6,7 тыс. руб.) либо в составе расширенного комплекта версии 16/1024 ГБ.

Продажи Huawei Mate XTs в Китае начнутся 12 сентября. Планируется ли его выпуск за пределами КНР, не уточняется.