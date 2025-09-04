Клименко объяснил, что мешает RuTube подключить мощную монетизацию

RuTube начнет хорошо зарабатывать только с приходом зарубежных рекламодателей, сказал НСН Герман Клименко.

Хорошо заработать на RuTube не получится, так как российский рекламный рынок скромнее зарубежного, сказал НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Генеральный продюсер RuTube Давид Кочаров ранее признался, что российские певцы не могут заработать деньги без доступа к YouTube. По словам Кочарова, уход западных платформ лишил заработка большинство музыкантов из России. Он отметил, что они больше не зарабатывают, так как Россию покинул YouTube и Spotify. Клименко назвал заявление Кочарова констатацией фактов.

«Это заявление не бросает тень на RuTube, ведь все понимают разницу. Деньги действительно были в YouTube — это объем, это продажи. Это просто констатация факта того, что наш рекламный рынок по тратам не дотягивает до условного Procter&Gamble. Наши рекламные сети недорогие, рекламодатели тратят меньше. Это достаточно очевидная вещь, вопрос, конечно, в том, зачем человек это говорит. RuTube не может подключить монетизацию на полную мощность из-за отсутствия дорогих рекламодателей. У нас всегда так было, только с приходом зарубежных рекламодателей рекламные площадки стали хорошо зарабатывать», — сказал собеседник НСН.

По его словам, в плане рекламы у российских сервисов вряд ли что-то изменится до тех пор, пока в страну не придут богатые зарубежные рекламодатели.

«Пока в Россию не пойдут зарубежные рекламодатели, вряд ли что-то изменится не только у RuTube, но и у других площадок. АвтоВАЗ не может тратить столько на рекламу, сколько тратил Volvo. RuTube и VK имеют разное позиционирование. Сам RuTube шарахался часто от одной модели к другой: то пытался быть YouTube, то медийной площадкой. VK просто оказывает услуги, не занимаясь поиском какой-то дополнительной сущности. RuTube же сейчас сливается с Premier, вместо того, чтобы расти, сейчас у них происходит слияние рабочих команд. Это никогда не было чем-то хорошим. У «VK Видео» есть соцсеть «ВКонтакте», а что есть у RuTube? Он вынужден расти сам по себе, что резко повышает расходы», — заключил Клименко.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров ранее объявил, что видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy станут единой цифровой платформой. Пользователи смогут опробовать новый сервис уже в первой половине 2026 года, добавил он. Глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков, в свою очередь, заявил НСН, что это слияние привлечет пользователей и может отбить аудиторию у «VK Видео». А глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков добавил, что онлайн-кинотеатр Premier сегодня является более качественной площадкой, чем видеохостинг Rutube, а при их объединении возникнут вопросы, связанные с контентом.