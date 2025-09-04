Российские ученые изучают возможность выпечки хлеба в космосе

На биоспутнике «Бион-М» №2, который был выведен на орбиту 20 августа, наряду с животными и растениями были отправлены образцы микроорганизмов, используемых в хлебных заквасках, – это поможет ученым понять, возможна ли в дальнейшем выпечка хлеба в условиях космоса.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Владимир Мартиросян.

«При обсуждении перспективных планов освоения дальнего космического пространства непременно ставится вопрос о выпечке хлеба в космосе. И для реализации одной из самых сложных стадий производства хлеба – подготовки закваски – необходимо исследовать влияние факторов космического полета на молочнокислые бактерии (действие невесомости, температурные колебания, высокий уровень ионизирующего излучения). Это позволит понять, возможно ли воспроизвести технологию традиционного хлеба с применением заквасок в межпланетном пространстве, и ответить на вопрос: есть ли будущее у земной пищи в космосе? Для участия в космическом эксперименте на биоспутнике «Бион-М» №2 мы выделили и направили чистые культуры микроорганизмов из стартовых композиций для наиболее распространенных и широко используемых в промышленности хлебных заквасок – густых и жидких ржаных заквасок», – сказал Владимир Мартиросян.

Он добавил, что после возвращения спутника на Землю ученые оценят выживаемость и изменения микроорганизмов и попробуют приготовить хлеб с их применением.

«Возможно, сложные космические условия влияют на микроорганизмы, модифицируя нуклеиновые кислоты, что приводит к изменению морфологических характеристик, клеточного метаболизма и, соответственно, влияет на биотехнологические свойства. Учитывая адаптационные возможности данных штаммов молочнокислых бактерий, мы можем рассчитывать на положительные биотехнологические эффекты и улучшение качества традиционных хлебобулочных изделий», – отметил Владимир Мартиросян.

Ранее СМИ сообщали, что 20 августа состоялся запуск российского биоспутника «Бион-М» №2, на котором находятся мыши, мухи-дрозофилы, различные растения и микроорганизмы. Космический аппарат будет находиться на полярной орбите, на которой уровень космической радиации примерно на 30% выше по сравнению с орбитой МКС. Целью проекта является изучение влияния радиации и невесомости на организмы.