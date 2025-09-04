ИИ-ролики начали теснить исторических блогеров на YouTube

На платформе YouTube выросла популярность псевдоисторических видеороликов, специально созданных для людей, которые любят засыпать под видео с монотонной речью. Контент вызывает обеспокоенность среди профессиональных историков и блогеров, опасающихся за свое будущее и качество распространяемой информации. На проблему обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

В англоязычном сегменте платформы заметно выделяется канал «Бессонный историк» (Insomniac Historian), предлагающий продолжительные видеоролики, посвященные историческим событиям. Пользователи быстро обнаружили, что в этих видео, например, в выпуске под заголовком «Как средневековые крестьяне пережили самые холодные ночи», качество озвучки резко ухудшается через час, демонстрируя характерные сбои, указывающие на генерацию искусственным интеллектом. Подобный контент активно появляется и на других «исторических» каналах, подтверждая повсеместное использование ИИ в их создании.

Признаки автоматизации проявляются не только в создании видео, но и в комментариях под ними. Было замечено, что многие из них оставляют боты, которые имитируют человеческие реакции. Один из таких комментариев, приписываемый «украинскому солдату» в Киеве, выражал благодарность за видео, помогающее справиться с одиночеством. Впоследствии этот комментарий получил ответ от другого бота, связанного с ИИ-каналом, что еще больше усилило подозрения в преднамеренной манипуляции.

Эти тенденции вызывают серьезные опасения в сообществе историков и создателей исторического контента. Существует риск, что поверхностные и сгенерированные видеоролики могут вытеснить качественные работы профессионалов. Некоторые реальные американские блогеры-историки уже сталкиваются с необоснованными обвинениями в использовании нейросетей, что вынуждает их лично появляться в кадре и добавлять специальные плашки, подтверждающие их человеческую природу, чтобы сохранить доверие аудитории.

На фоне растущей обеспокоенности, представители YouTube официально заявили о своих планах по борьбе с подобным контентом, созданным искусственным интеллектом, не уточняя пока конкретных мер. Это решение подчеркивает признание платформой проблемы и потенциального ущерба для достоверности информации и честной конкуренции среди авторов.