Apple планирует запустить ИИ-поисковик на базе Siri

Американская корпорация Apple планирует запустить собственный поисковый сервис на базе ИИ. Он будет интегрирован в голосовой помощник Siri, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, в будущем компания также хочет интегрировать ИИ-сервис в браузер Safari и интегрированное системное средство поиска Spotlight. Новый поисковик будет работать на базе большой языковой модели (LLM), по аналогии с чат-ботом ChatGPT и другими конкурентами.

Агентство отмечает, что новый поисковый сервис сможет обрабатывать текст, изображения, видео, а также предоставлять информацию о точках интереса поблизости, основываясь на геолокации пользователя. Обновление планируется выпустить весной 2026 года.