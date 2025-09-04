Сбер предложил странам АСЕАН свою нейросеть GigaChat

Сбер предложил странам АСЕАН вместе развивать технологии ИИ в формате Международного альянса ИИ (AI Alliance Network), заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках ВЭФ.

Ведяхин отметил, что Сбер готов делиться своей экспертизой и своей языковой моделью GigaChat.

«Модель GigaChat можно установить внутри страны АСЕАН и перенастроить под страну присутствия, то есть научить национальным особенностям, языку, культуре и традициям конкретного государства», — сказал он.

Ведяхин добавил, что языковая модель Сбера может заменить поисковую систему.

Также первый зампред правления Сбера предложил странам АСЕАН вместе развивать сферу ИИ.

«Я имею в виду не только большие языковые модели, но и исследования, научные публикации, образование. В России действует Национальный альянс в сфере искусственного интеллекта, а в прошлом году в присутствии Президента РФ был создан Международный альянс искусственного интеллекта, который динамично развивается», — сказал он.

По словам Ведяхина, Сбер поддерживает желание стран АСЕАН увеличить объемы расчетов в национальных валютах.