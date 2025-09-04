Создана «думающая» нейросеть на основе ДНК

Нейросети играют все более важную роль в жизни современного человека. Они постоянно дорабатываются и совершенствуются. Так, ученые из Калифорнийского технологического института представили нейронную сеть нового поколения. Она состоит не из электронных компонентов, а из нитей ДНК, и выполняет вычисления с помощью химических реакций, а не цифровых сигналов.

Важное свойство любой нейросети – способность обучаться, получать информацию и использовать ее для принятия решений в будущем. Нейронная сеть на основе ДНК также продемонстрировала способность к обучению.

Ученые задались целью создать с нуля молекулярную структуру, способную использовать примеры, находить лежащие в их основе закономерности и действовать на основании новой информации. Систему обучили создавать свои собственные воспоминания, закодированные в химических сигналах. Со временем она накапливала физические данные, которые сохранялись в виде концентраций определенных молекул ДНК. Эта концепция похожа на то, как учится человеческий мозг.

Каждый тип нитей ДНК был разработан таким образом, чтобы взаимодействовать только с определенными партнерами и только при определенных условиях. Когда каскад химических реакций завершается, система выдает результат.

Создание способной обучаться нейронной сети на основе ДНК занял у ученых семь лет. Это исследование может заложить основы для создания «умных» лекарств, которые смогут в режиме реального времени адаптироваться к патогенам, или «умных» материалов, сообщает Nature.

Ранее в России создали первую нейросеть для оценки развития мозга младенцев. Она анализирует результаты МРТ-исследований детей, у которых подозревают заболевания центральной нервной системы. Искусственный интеллект позволяет ускорить время постановки диагноза.