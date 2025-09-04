Названы самые мощные недорогие смартфоны 2025 года

Разработчики бенчмарка AnTuTu представили августовский рейтинг производительности среди недорогих Android-смартфонов.

© Realme

Возглавил топ Realme Neo7 SE, оснащенный чипом MediaTek Dimensity 8400-Max, благодаря чему гаджет набирает в бенчмарке AnTuTu в среднем 1,7 млн баллов. Следом идут iQOO Z10 Turbo (1,66 млн) на Dimensity 8400 и Redmi Turbo 4 (1,66 млн) с чипом Dimensity 8400-Ultra.

С четвертого по восьмое место расположились OPPO Reno14 Pro (1,56 млн) и OPPO Reno 14 (1,33 млн) с чипами Dimensity 8450 и Dimensity 8350 соответственно, Redmi K70E (1,29 млн) на Dimensity 8300-Ultra, китайская версия Honor 400 с чипом Snapdragon 7 Gen 4, набирающая в среднем 1,11 млн баллов, и Vivo S30 (1 млн) с таким же процессором.

Замыкают топ iQOO Neo7 SE (953 тыс.) и Redmi Note 12T Pro (870 тыс.), за производительность которых отвечает чип MediaTek Dimensity 8200.

Отмечается, что в данный топ вошли самые мощные среднебюджетные смартфоны. Список самых мощных флагманских смартфонов выглядит иначе, и лидером в нем оказался игровой RedMagic 10S Pro+, набирающий в бенчмарке в среднем 2,94 млн баллов.