Раскрыта тайна происхождения льва святого Марка в Венеции

Новое исследование предполагает, что знаменитый венецианский лев с площади Сан-Марко по крайней мере частично был изготовлен в Китае. Изотопный анализ показал, что медная руда добывалась в бассейне реки Янцзы, а статуя, считающаяся одним из главных символов итальянской Венеции, могла быть переделанным стражем гробницы династии Тан.

Огромная бронзовая статуя крылатого льва, возвышающаяся на вершине одной из двух гранитных колонн на площади Сан-Марко в Венеции, веками наблюдает за городом лагун, напоминает The Guardian.

Но теперь итальянские ученые нашли доказательства того, что эта культовая статуя была по крайней мере частично изготовлена в Китае и, возможно, попала в Венецию по Великому шелковому пути после того, как ее привезли отец и дядя купца и исследователя Марко Поло.

В ходе нового исследования, которое должно быть опубликовано в журнале Antiquity, ученые из Университета Падуи обнаружили, что медная руда, из которой был отлит венецианский крылатый лев, была добыта в бассейне реки Янцзы в Китае.

Углубленный анализ изотопов свинца в образцах, взятых у льва, показал, что медь, используемая для его производства, была добыта в низовьях реки Янцзы на юго-востоке Китая.

“Изотопы свинца обеспечивают надежную связь металлов с их первоначальными рудными залежами”, - пишут ученые.

Исследование также предполагает, что лев имеет сходство со статуей, которая, возможно, охраняла гробницу во времена империи Тан, правившей Китаем с 618 по 907 год нашей эры.

Ученые предположили, что вся статуя могла быть привезена в Венецию после того, как Никколо и Маффео Поло встретились с ней во время их визита к монгольскому двору в Ханбалыге, ныне Пекине. Попав в Венецию, статуя, вероятно, была модифицирована таким образом, чтобы напоминать эмблему республики – крылатого льва Святого Марка.

Визуальный осмотр статуи показал, что раньше у нее были рога, а это означало, что она больше всего напоминала чжэньмушу, льва-хранителя, который отгонял злых духов от могил во времена династии Тан. Считается, что позже рога были удалены, а уши укорочены, чтобы больше походить на льва Святого Марка.

Этот символ является вездесущим в Венеции, он изображен на зданиях и монетах. Он также является эмблемой главного приза Венецианского кинофестиваля - Золотого льва.

Однако об истории статуи известно немного, констатирует The Guardian.

“Мы не знаем, когда скульптура прибыла в Венецию, где ее переделали, кто это сделал и когда ее установили на колонне, где она все еще видна сегодня”, - комментирует соавтор исследования Массимо Видале.

Ученые заявили, что их исследование показало географический охват Венецианской республики, одной из крупнейших торговых держав средневековой Европы, и взаимосвязанность ее мира.

Ранее ученые предполагали, что скульптура была родом из Месопотамии (современный Ирак), древней Персии или древней Греции.