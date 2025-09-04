Мадуро похвастался подаренным Си Цзиньпином смартфоном

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе пресс-конференции продемонстрировал складной смартфон Huawei Mate X6, подаренный ему председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

© Газета.Ru

Глава Венесуэлы охарактеризовал Huawei Mate X6 как «лучший телефон в мире» и заявил, что «американцы не способны его взломать — ни с помощью спутников, ни с применением авиационной разведки».

Заявления Мадуро вызвали скепсис у специалистов по информационной безопасности. Эксперты отмечают, что любое мобильное устройство потенциально уязвимо, особенно учитывая возможности американских спецслужб, которые считаются лидерами в сфере кибершпионажа.

Также подчеркивается, что Huawei самостоятельно разрабатывает как аппаратное обеспечение, так и операционную систему HarmonyOS, которая пока не обладает достаточной зрелостью и требует постоянных доработок.

Huawei регулярно выпускает обновления безопасности для своих смартфонов, однако их периодичность варьируется. Так, в августе компания устранила 60 уязвимостей в HarmonyOS, из которых 13 были признаны критическими. Huawei официально подтверждает, что риск заражения вредоносным ПО сохраняется, и поддерживает отдельный ресурс для пострадавших пользователей.