Полиция закрыла крупнейший пиратский сервис

Крупнейший в мире нелегальный сервис трансляций спортивных событий Streameast перестал работать: его деятельность остановили египетские власти совместно с международной организацией ACE (Alliance for Creativity and Entertainment). В Египте арестованы двое человек, которых подозревают в причастности к проекту.

Streameast работал с 2018 года и предлагал бесплатный доступ к спортивным трансляциям в HD-качестве, зарабатывая на рекламе.

По данным ACE, сеть объединяла около 80 доменов и привлекала до 136 миллионов визитов в месяц. За год набралось 1,6 миллиарда заходов — в основном из США, Канады, Великобритании, Филиппин и Германии.

На сайте можно было посмотреть матчи ведущих футбольных лиг Европы — от английской Премьер-лиги до итальянской Серии А и испанской Ла Лиги. В эфир попадали и игры национальных сборных (ЧМ, Евро, Лига наций), и международные клубные турниры — Лига чемпионов, Лига Европы. Кроме того, сервис показывал НФЛ, НБА, НХЛ, МЛБ, а также боксерские бои по PPV, турниры ММА и автоспорт — вплоть до Формулы-1 и MotoGP.

Первые сбои пользователи заметили шесть дней назад: на Reddit жаловались, что сайт не открывается, а чаты и трансляции не грузятся. Сегодня ACE официально подтвердила: Streameast действительно заблокирован.

«Закрытие Streameast — это большая победа для всех, кто инвестирует в спорт и зависит от его экосистемы», — заявил операционный директор DAZN Эд Маккарти.

По его словам, сервис «воровал ценность у спорта на всех уровнях и подвергал риску болельщиков по всему миру».

Аресты прошли в пригороде Каира — Эль-Шейх Зейде. Полиция изъяла ноутбуки, телефоны, наличные деньги и банковские карты. Следствие считает, что проект был связан с подставной компанией в ОАЭ, через которую отмывались рекламные доходы — более 6 миллионов долларов с 2010 года плюс ещё около 200 тысяч в криптовалюте.

Сейчас 80 доменов Streameast перенаправляют пользователей на сайт ACE «Watch Legally», где собраны ссылки на легальные стриминговые сервисы. Однако часть адресов всё ещё работает — вероятно, силовики не успели изъять их все или операторы ресурса зарегистрировали новые площадки.