Эксперты ВЭФ: Благодаря ИИ людям не придется учить иностранные языки

На Восточном экономическом форуме эксперты сессии "Цифровой шелковый путь: Россия и Китай в сфере цифровых технологий и AI" сделали прогноз о том, что через несколько лет благодаря развитию искусственного интеллекта людям не придется изучать иностранные языки - все сможет переводить ИИ.

В ходе сессии эксперты сошлись во мнении, что наступает эра новой технической революции, связанной с использованием искусственного интеллекта. Так, вице-президент РУСАЛ Елена Безденежных отметила, что из обычного производства ИИ способен сделать высокоэффективное производство. А заместитель генерального директора Alibaba Cloud University Хэ Биньцюань и председатель совета директоров ПАО "КИФА" Сунь Тяньшу сравнили ИИ по его влиянию на развитие человеческой цивилизации с паровыми двигателями.

"Сейчас мы на пороге перехода в новую эпоху. В России, Китае и США вкладывают большие деньги в развитие искусственного интеллекта. В Китае уже функционируют 12 моделей. Но мое мнение, что искусственный интеллект - это пока как игрушка. Да, мы можем задать вопросы и получить быстрые ответы. Но конкретное применение в сфере промышленности - это пока далеко", - считает Сунь Тяньшу.

В то же время выступавший на русском китайский эксперт пошутил, что ему стало очень обидно, когда он узнал, что искусственный интеллект научился переводить языки. Ведь он сам учил русский более 30 лет.