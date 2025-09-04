Google Chrome занял более 70% на рынке компьютерных браузеров

Согласно свежему отчёту Statcounter, Google Chrome укрепил своё лидерство на рынке настольных браузеров, преодолев отметку в 70%.

© Ferra.ru

В августе 2025 года доля браузера достигла 70,25%, оставив конкурентов далеко позади. На втором месте идёт Microsoft Edge с долей 11,8%, прибавившей всего 0,01% за месяц. Safari от Apple поднялся до 6,34% (+1,04%), а Firefox, наоборот, потерял позиции и опустился до 4,94%. Замыкает топ-5 Opera с результатом 2,06%.

На мобильных устройствах картина схожа: Chrome удерживает 69,15% рынка, Safari — 20,32%, а Samsung Internet — 3,33%. Edge здесь почти незаметен — всего 0,59%.

© Neowin

Несмотря на доминирование Chrome, конкуренция смещается в сторону внедрения ИИ-функций. Microsoft активно продвигает Copilot Mode в Edge, Google интегрирует Gemini в Chrome, а Mozilla столкнулась с критикой за добавление ИИ в Firefox.