У самого дорогого смартфона Samsung нашли фатальный недостаток

Пользователи складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 7 начали жаловаться на неустранимый недостаток устройства. На это обратило внимание издание iTechPost.

Авторы медиа заметили, что некоторые владельцы Galaxy Z Fold 7 рассказали, что с корпуса их устройства начала слезать краска. Пользователи Reddit показали фотографии, на которых видно, что покрытие начало сходить с анодированного корпуса девайса крупными фрагментами.

«Samsung не собирается устранять фатальный недостаток, потому что это не влияет на производительность смартфона», — заявил пользователь Reddit под ником Rukieo. «Меня это раздражает, особенно потому, что я знаю, что никогда его не ронял», — заметил автор под ником AeroFlowmatic.

Владельцы девайса посетовали, что дефект проявился у телефона, который в рознице стоит дороже 2000 долларов, или около 160 тысяч рублей. Galaxy Z Fold 7 является самым дорогим смартфоном Samsung.

«Для потребителей, заплативших тысячи за флагманский складной смартфон, сколы краски — это не просто поверхностный дефект», — поддержали владельцев складного флагмана журналисты iTechPost. Авторы отметили, что если Samsung не поменяет дефектные гаджеты или не вернет за них деньги, то подорвет доверие пользователей.

В начале сентября корейские инсайдеры выяснили, что Samsung должна выпустить складной смартфон с тройным экраном в ближайшее время. Аппарат выйдет в продажу ограниченной серией — всего 50 тысяч экземпляров.