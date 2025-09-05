В России появится реестр сведений о присвоении ученых званий

В Минобрнауки подготовили проекты правительственных постановлений, которыми утверждаются правила формирования и ведения реестров о присвоении ученых званий и о признании ученой степени, полученной за границей. Документы 5 сентября опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С 1 марта 2026 года присвоение ученого звания доцента или профессора будет подтверждать запись в реестре аттестатов о присвоении ученых званий и сведений о присвоенных ученых званиях. При этом выдачу бумажных аттестатов прекратят, исключением станут случаи, когда документы, представленные для рассмотрения вопроса о присвоении ученого звания, содержат гостайну.

Одним из проектов постановления предлагается утвердить правила формирования и ведения реестра аттестатов о присвоении ученых званий и сведений о присвоенных ученых званиях. Вторым — правила формирования и ведения реестра сведений о признании иностранной ученой степени, иностранного ученого звания.

Как писала «Парламентская газета», в марте председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что Госдума поддержит инициативу об увеличении надбавки за степень кандидата и доктора наук. Со своей стороны, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Правительство проработает предложение депутатов увеличить денежные надбавки за степень кандидата и доктора наук.