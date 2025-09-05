Россиянам напомнили об опасности бесплатных VPN

Несмотря на огромное количество прецедентов, многие продолжают искать бесплатные VPN, забывая, что они должны чем-то окупаться. Об этом, комментируя информацию о том, что расширение FreeVPN.One для Google Chrome, отмеченное галочкой «верифицировано», оказалось шпионским инструментом, рассказал эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов

«Доходит до абсурда: некоторые покупают отдельный телефон из-за фейков о мессенджере, но на личный гаджет без раздумий ставят программы, которые снимают скриншоты с паролями и перепиской. Проще поверить в миф о «тотальной слежке», чем заметить тихую утечку данных», — сказал он.

По его словам, этим и пользуются разработчики, которые голословно обещают защиту, а на деле превращают устройство в источник информации для последующей продажи. И пока человек не столкнется с последствиями установки таких приложений напрямую, такие схемы будут жить и множиться».

Эксперт РОЦИТ Антон Белый подчеркнул, что случай с FreeVPN.One показывает лишь вершину айсберга.

«Мы не знаем, сколько аналогичных приложений сегодня остается в официальных магазинах и когда именно они активируют скрытые функции», — отметил он.

По его словам, проблема заключается в том, что любой сервис, даже выглядящий надежно, может встроить бэкдор под предлогом «повышения защиты».