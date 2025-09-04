Для iPhone выпустили ИИ-агент, который работает вместо пользователя

Стартап Dafdef из Сан-Франциско представил AI Key — компактный ИИ-агент в формате USB-C-брелока. Он способен автономно выполнять действия от имени пользователя в различных мобильных приложениях — от отправки сообщений и работы с календарем до управления камерой, сообщает VC.

© dafdef.com

AI Key ориентирован на пользователей iPhone и на текущем этапе выпускается в трех цветах: бежевом, фиолетовом и черном. Устройство доступно для предзаказа по цене $79 (около 6,3 тыс. руб.). После подключения AI Key к iPhone пользователю нужно поставить задачу ИИ, подтвердить приложения, которые потребуются для выполнения задачи. По словам разработчиков, после этого AI Key приступит к выполнению задач из сообщений, Slack, Teams и других приложений.

Проект возглавил Адам Коэн Хиллель — предприниматель, ранее основавший игровую студию Gruchka Games в Израиле в 2013 году. С апреля 2024 по апрель 2025 года он занимал позицию консультанта в стартапе Omi AI, специализирующемся на носимых ИИ-устройствах. Помимо AI Key, Dafdef также ведет разработку собственного браузера на базе искусственного интеллекта.