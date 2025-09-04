Эволюцию человека связали с вмешательством из космоса

Ученый Франсис Тэккерей предложил необычную гипотезу: сверхновые звезды могли сыграть роль не только в формировании климата Земли, но и в эволюции человека. Об этом сообщает портал The Conversation.

© NASA

В интервью он рассказал, что около 3–2,6 млн лет назад следы изотопа железа-60 (Fe-60), выброшенного в космос при взрыве звезды, зафиксированы в морских отложениях Земли. Их появление совпадает с периодом сильного похолодания и с биологическими изменениями, включая вымирание некоторых видов австралопитеков и появление первых представителей рода Homo.

По мнению Тэккерея, космические лучи от «близкой» сверхновой могли повредить озоновый слой, вызвать увеличение облачности и охлаждение климата. Это изменило распределение растительности и животных, а значит, и условия существования древних гомининов в Африке.

Исследователь также считает, что интенсивное космическое излучение могло вызывать генетические изменения, ускоряя процессы видообразования. Он связывает с сверхновыми не только переход к Homo около 2,8 млн лет назад, но и более раннее разделение линий человека и шимпанзе примерно 7 млн лет назад, когда жил Sahelanthropus.