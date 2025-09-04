Российские операторы блокируют звонки от юрлиц вместе со спамом

Требование к операторам связи по ограничению спама привело к массовой блокировке всех звонков от коммерческих организаций. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в банковской сфере.

© Газета.Ru

Ограничения, в том числе, затронули банки и сервисы с кодами подтверждения.

«Сейчас нет официального определения «массового» звонка, и под запрет может попасть что угодно. Каждый оператор определяет и трактует это сам», — сказал источник газеты.

Представитель Минцифры заявил «Ъ», что звонки от органов власти и подведомственных им организаций не попадают под блокировку. По его словам, у операторов есть технические решения для «умной» фильтрации, которая позволяет выборочно блокировать звонки от юрлиц и предпринимателей.

Закон, который вступил в силу с 1 сентября, в нынешнем виде несет огромные риски всей исследовательской индустрии страны, так как именно телефонные опросы позволяют оперативно получать обратную связь от граждан, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, с этой проблемой сталкиваются исследовательские компании, благодаря которым принимаются важнейшие для страны и ее граждан решения.

С 1 сентября операторы также обязаны предоставлять данные об источнике исходящих звонков.