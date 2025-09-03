Очнувшаяся в больнице россиянка заговорила на древнерусском

Логическое объяснение странному обстоятельству пытается найти учёное сообщество после травмирования жительницы Томска в Таиланде. 45-летняя туристка поскользнулась в бассейне и получила черепно-мозговую травму. А когда очнулась в больнице, заговорила на древнерусском языке — его она изучала в студенчестве на факультете филологии.

© Московский Комсомолец

Синдром иностранного акцента впервые был описан в 1907 году французским неврологом Пьером Мари. На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано всего 112 случаев этого явления. При этом случаи, когда пациенты начинали говорить совершенно на другом языке, в медицинской практике зафиксированы лишь восемь раз.

Вот недавний пример. В 2014 году 22-летний австралиец Бен Макмахон попал в автомобильную аварию, в которой получил переломы, сотрясение мозга и впал в кому. Придя в сознание через неделю, Бен начал говорить по-китайски. Позже выяснилось, что он изучал этот язык на базовом уровне в средней школе, но не достиг значительных успехов. Единственной, кто смог понять первые слова молодого человека после выхода из комы, оказалась китайская медсестра.

Такой сбой памяти связан с ретроградной амнезией. А вот полную потерю памяти называют тотальной амнезией.

Жуткие язвы и сыпь покрыли тело российской блогерши после приема популярных лекарств

Невролог Наталья Исаева отмечает, что процессы хранения и активации памяти зависят от различных областей мозга. Определённые группы клеток контролируют нервные цепи, где хранится информация, в то время как активация происходит в других нейронах. Нарушения в этих клетках приводят к ухудшению памяти, при этом ответственные за неё участки могут располагаться в разных частях мозга. Для пробуждения воспоминаний необходимы специальные методы воздействия на клетки-хранилища.