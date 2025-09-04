Мошенники распространяют Android-вредонос под видом подарков в Telegram

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (УБК МВД) предупредило о новой мошеннической схеме. Злоумышленники активно распространяют вредоносные приложения под видом подарков и бонусов для подписчиков популярных телеграм-каналов.

В первую очередь речь идет о каналах психологической тематики, где злоумышленники используют доверие аудитории для навязывания зловредов.

Как сообщает профильное подразделение МВД, подписчики получают сообщение с благодарностью и предложением загрузить «подарочный курс». Ссылка ведет на APK-файл — установщик Android-приложения, которое предоставляет мошенникам доступ к банковским сервисам на устройстве. В результате средства со счетов жертвы могут быть похищены сразу после установки.

«Злоумышленники легко могут получить список подписчиков популярного канала и создать поддельный аккаунт его автора. После чего от имени автора рассылают подписчикам „эксклюзивные предложения“ или „бесплатные материалы“. Под видом документов, курсов или приложений передают вредоносное ПО», — предупреждает УБК МВД.

Мошенники нередко маскируют зловреды под легитимные сервисы. Так, в августе фиксировалась кампания по распространению троянца под видом приложения для записи на прием в медицинские учреждения. А весной злоумышленники представлялись сотрудниками операторов связи и навязывали «ускорители интернета», которые также оказывались вредоносными программами.