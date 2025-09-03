Ученые оценили реальный масштаб ярости Солнца

Астрономы Университета Сент-Эндрюса показали, что солнечные вспышки оказываются гораздо горячее, чем считалось ранее. Исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters, утверждает: температура ионов в плазме Солнца во время вспышек может превышать 60 миллионов градусов, что почти в 7 раз выше прежних оценок.

© Российская Газета

До сих пор предполагалось, что вспышки нагревают внешние слои атмосферы Солнца примерно до 10 миллионов градусов, и этот уровень уже считался предельным. Однако группа под руководством доктора Александра Рассела выяснила, что именно ионы - положительно заряженные частицы плазмы - получают значительно больше энергии, чем электроны.

Выводы основаны на наблюдениях солнечного ветра и данных из околоземного пространства, а также на компьютерном моделировании. Исследователи впервые связали эти результаты с физикой солнечных вспышек. По словам Рассела, разница температур между ионами и электронами может сохраняться десятки минут в ключевых областях вспышек, что позволяет по-новому взглянуть на процессы в солнечной короне и пересмотреть модели солнечной активности.