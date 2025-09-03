Фигурка из игры викингов показала, как мог выглядеть Харальд Синезубый

Соглано новым данным, 1000-летняя фигурка из настольной игры — одно из немногих изображений правителя эпохи викингов. Археолог Питер Пентц из Национального музея Дании рассказал, что фрагмент относится к периоду правления одного из самых известных викингских королей — Харальда Синезубого (около 958–986 годов н.э.). Он был найден на территории его королевства, которое включало части современных Южной Норвегии и Швеции.

© Roberto Fortuna, National Museum of Denmark

Однако, несмотря на соответствие времени и месту, Пентц осторожен в утверждениях, что это изображение самого Харальда.

Харальд был сыном датского короля Горма Старого. Теперь его имя используется для обозначения стандарта связи «Блютуз», объединяющего устройства, как правитель викингов объединял Скандинавию.

На изображении у короля сложная прическа: пробор посередине с волной сбоку, волосы сзади коротко острижены, большие усы, бакенбарды и длинная косичка из бороды.

Большая часть искусства эпохи викингов представляла фантастических животных, и эта фигурка — одно из редких изображений человека того времени.

Ее высота чуть более 3 см, она вырезана из моржового клыка и была первой, помещенной в каталог музея в 1798 году. Она была забыта в хранилище до тех пор, пока ее не нашел Пентц спустя более чем 200 лет.

Археологи считают, что фигурка может изображать короля эпохи викингов. Пентц определил, что это часть игры Хнефатафл — «викингские шахматы», популярной в Северной Европе до XII века.

Несколько других игровых фигур из кости также были найдены во время раскопок, но доска не сохранилась. Эта находка уникальна тем, что это редкое четкое изображение викинга.